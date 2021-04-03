انطلاق الامتحانات التمهيدية بمشاركة 400 ألف طالب وطالبة

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هناك أكثر من (75) ألف طالب ضمن المرحلة الابتدائية، و(250) ألف طالب للمرحلة المتوسطة ،وكذلك (15) ألف طالب (علمي- أحيائي) مع (10) آلاف طالب للفرع التطبيقي ، فضلاً عن مشاركة (45) ألف طالب الفرع الأدبي، سيؤدون الامتحانات التمهيدية ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة ، حيث تم توزيعهم على المراكز الامتحانية".واضاف البيان أن "الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والفنية اللازمة، بغية انجاح العملية الامتحانية"، مؤكداً أن "التحديات التي تواجهها البلاد ستكون حافزاً للجميع لتحقيق المنجز والطموح المطلوب، اسهاماً في بناء الوطن ورفعته وتقدمه".وأشاد البيان "بجهود وزارات الصحة والتعليم العالي والاتصالات ،بالإضافة الى الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها لتعاونها الكبير في توفير الأجواء الامتحانية المناسبة".