وزارة العمل: اعتماد الية جديدة لمنح قروض العاطلين

وقال مدير دائرة العمال والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" ان الصندوق الخاص بمنح القروض للباحثين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات العاطلين بالوزارة، لم يتم تعزيز رأسماله منذ العام 2012، واستنفاد جميع المبالغ بحسب الحصص المخصصة للمحافظات.وأوضح انه تم التنسيق مع البنك المركزي من اجل منح الباحثين عن عمل قروضا وفق آلية معينة تضمن شمول 10 الاف اسم كل ثلاثة اشهر، حيث من المؤمل تفعيل هذه المبادرة خلال المدة المقبلة.وتابع انه خلال المدة القليلة الماضية شمول 10 الاف و250 متقدما بالقروض الميسرة ضمن الدفعتين ٢٩ و٣٠ من اصل 224 الف متقدم".واوضح باهض ان الفائدة وتسديد القرض الممنوح من البنك المركزي سيكونان بنفس آلية القروض الحالية.