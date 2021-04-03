العراق يستأنف الرحلات الجوية مع الصين

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم استحصال جميع الموافقات الاصولية لاستئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين".واشار البيان الى ان "الموافقة صدرت بعد الاتفاق على تطبيق جميع الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين والتعليمات والشروط المطلوبة من قبل السلطات الصحية الصينية، فضلا عن اعتماد السياقات الجديدة في سفر العراقيين الى الصين وتخصيص جزء من مقاعد الرحلة للمسافرين العراقيين الحاصلين على التأشيرة "الفيزا" والموافقات الاصولية لدخول الاراضي الصينية وتخصيص رحلة مباشرة اسبوعياً كمرحلة اولى".وأضاف أن "العمل جارٍ ايضا لاستئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع لما لها من اهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق والصين والعمل جار لزيادة عدد الرحلات مستقبلا لاستيعاب اعداد اكبر من المسافرين".