عضو بالتربية النيابية يقدم مقترحاً لإنهاء الجدل بشأن شريحة المحاضرين المجانيين

وقال الزاملي في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد اقرار الموازنة الاتحادية وإصرار رئيس واعضاء اللجنة المالية البرلمانية ورئاسة مجلس النواب، في عدم تحويل المحاضرين الى عقود، على اعتبار ان العقود هي من اختصاص الحكومة، بالتالي فان مجلس الوزراء باستطاعته اليوم وضع عقود للمحاضرين المجانيين وتحويلهم الى عقود وفق التخصيصات المالية التي تم تضمينها في قانون الموازنة الاتحادية وانهاء حالة الجدل الموجودة في الشارع".واضاف، ان "هنالك ضرورة ملحة لانصاف تلك الشريحة وانهاء كلمة محاضر مجاني ويحول الى عقد وزاري بعقد دقيق يشمل الشرائح الموجودة التي تشمل المحاضرين المجانيين على مستوى شهاداتهم والإداريين والحرفيين الموجودين كموظفين متطوعين في ديوان مديريات التربية العامة في المحافظات".