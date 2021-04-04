بالصور: المحاضرون المجانيون ينظمون تظاهرات في عدة محافظات ويغلقون مديريات التربية

نظم المئات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد او التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.

ذي قار

اقدم متظاهرين محافظة ذي قار، على تنظيم وقفة احتجاجية مع المحاضرين المجانيين في ساحه الحبوبي

وقال مراسل السومرية ان "المحاضرين في محافظة ذي قار اغلقوا أيضا تقاطع البهو ونصبوا خيمة اعتصام امام مديرية التربية بعد إغلاقها"، مبيناً ان "خريجي الإدارة والاقتصاد والتربية أقدموا أيضاً على قطع جسر النصر"، مشيرا الى ان "المعتصمين منعوا موظفي دائرة التربية من الدوام".





النجف

نظم المئات المحاضرين المجانين، تظاهرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود او التثبيت على الملاك الدائم في محافظة النجف.

وقال مراسل السومرية انه "في محافظة النجف نظموا المحاضرين المجانين تظاهرة وقاموا بأغلاق مبنى تربية المحافظة". نظم المئات المحاضرين المجانين، تظاهرة للمطالبة بتحويلهم الى عقود او التثبيت على الملاك الدائم في محافظة النجف.وقال مراسل السومرية انه "في محافظة النجف نظموا المحاضرين المجانين تظاهرة وقاموا بأغلاق مبنى تربية المحافظة".





واسط

أقدم المحاضرون المجانيون على اغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط،، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها.

وقال مراسل السومرية ان "المحاضرون المجانيون قاموا باغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها". أقدم المحاضرون المجانيون على اغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط،، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها.وقال مراسل السومرية ان "المحاضرون المجانيون قاموا باغلاق مبنى مديرية التربية في محافظة واسط، ونصبوا خيم الاعتصام بالقرب من ابوابها".