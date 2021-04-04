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بالصور: مكتب السيستاني يعلن إمساكيات شهر رمضان المبارك لمحافظات العراق
محليات
2021-04-04 | 05:01
المصدر:
السومرية نيوز
20,657 مشاهدة
اعلن مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني (دام ظله)، اليوم الاحد، عن إمساكيات شهر رمضان المبارك لمحافظات العراق.
وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يتوقع ان يكون يوم الأربعاء الموافق 14 نيسان الحالي أول أيام شهر رمضان المبارك".
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صورة
السيستاني
إمساكيات شهر رمضان المبارك
محافظات العراق
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