الياسري: اتفاق مشترك لجميع المحافظين لتثبيت حقوق المحاضرين المجانيين

وذكر بيان صدر عن محافظ النجف لؤي الياسري موجه الى المحاضرين في تربية النجف ورد للسومرية نيوز، انه "اجرينا العديد من اللقاءات التشاورية بحضور ممثليكم وتعاونَّا وهيأنا كل السبل اللازمة لتثبيت حقوقكم على موازنة 2021".واضاف انه "تمَّ التواصل مع وزير التربية قبل إقرار الموازنة بهذا الشأن حيث تعهد بتثبيت الحقوق المشروعة لكم كون محافظة النجف بحاجة ماسة الى خدماتكم وأن أغلبكم ملتزم بالدوام وغير منقطع وفاتحنا الجهات المعنية وخرجنا عبر أغلب وسائل الإعلام للحديث عن حقوقكم وإنصافكم".وتابع الياسري أن "الجميع يقف الى جانبكم ويؤيد مطالبكم، ونصفُّ صوتنا لصوتكم لمطالبة جميع الجهات المعنية لتحقيق كل مطالبكم وسوف نعمل جاهدين مع الحكومة الاتحادية من اجل انصافكم".