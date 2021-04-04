منظمة إنسانية تحصي خدماتها الصحية خلال الشهر الماضي في العراق

وقالت المنظمة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، إن "إجمالي المستفيدين من خدماتها في محافظة الأنبار بلغ (39661 )، وفي صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من (UNFPA) بلغ (2789 ) مواطنة".وأضافت "أما في نينوى فان إجمالي المستفيدين، بلغ (61511)".