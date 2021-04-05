اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات

سجلت البورصة الرئيسية في بغداد اليوم الاثنين مبلغ 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، بينما سجلت بورصة الكفاح خلال افتتاحها صباح امس الاحد 147000 دينار عراقي.
في حين استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع
147,250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء146,250
دينار لكل 100 دولار امريكي
فيما سجلت اسعار الصرف في بورصات المحافظات ما يلي:
النجف / بورصة
146,900
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البصرة / بورصة
147,000
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اربيل / بورصة
146,900
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الموصل / بورصة
147,000
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