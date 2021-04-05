اسعار صرف الدولار الامريكي في بغداد والمحافظات

سجلت البورصة الرئيسية في بغداد اليوم الاثنين مبلغ 146800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية 146750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، بينما سجلت بورصة الكفاح خلال افتتاحها صباح امس الاحد 147000 دينار عراقي.





147,250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء146,250

دينار لكل 100 دولار امريكي



فيما سجلت اسعار الصرف في بورصات المحافظات ما يلي:



النجف / بورصة

146,900

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البصرة / بورصة

147,000

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اربيل / بورصة

146,900

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الموصل / بورصة

147,000

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في حين استقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع147,250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء146,250دينار لكل 100 دولار امريكيفيما سجلت اسعار الصرف في بورصات المحافظات ما يلي:النجف / بورصة146,900——————————البصرة / بورصة147,000——————————اربيل / بورصة146,900——————————الموصل / بورصة147,000——