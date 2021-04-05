بالوثيقة: محافظ بغداد يخاطب رئاسة الوزراء بتعيين المحاضرين على ملاك مديريات التربية

وحصلت السومرية نيوز على نسخة من الوثيقة الصادرة من مكتب محافظ بغداد والتي جاء في مضمونها "عملا بما جاء بالتوصيات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم(٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، يرجى تفضلكم بالموافقة على تعيين المحاضرين بالمجان ضمن حركة الملاك (الحذف والاستحداث ) لكل مديرية من مديريات التربية الست ".وقال العطا " اننا في محافظة بغداد نطالب بانصاف المحاضرين الذين قدموا مجهودا استثنائيا خلال الفترة الماضية"، مشيرا الى "وجود نقص حقيقي بالملاكات التدريسية".واوضح ان "مديريات التربية في محافظة بغداد بحاجة ماسة إلى خدماتهم لسد النقص في الملاكات التربوية نتيجة لصدور التعديل الاول لقانون التقاعد لسنة ٢٠١٩".