لجنة برلمانية تكشف عن السبب الرئيس في "تردي" الواقع الصحي

كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاثنين، عن السبب الرئيس في تردي الواقع الصحي، مؤكدة أن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة في 2021 غير كافية.



وقال عضو اللجنة غايب العميري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "السبب الرئيس لتردي الواقع الصحي هو الموازنة التي تخصص في كل عام، فالأموال ضرورية للارتقاء بالواقع الصحي".

وأضاف، أن "الموازنة المخصصة لوزارة الصحة غير كافية، لكنها أفضل بقليل مقارنة مع الموازنات السابقة".

واستدرك بالقول إن "التخصيص المالي لوزارة الصحة بكل الموازنات لم يرتق نصيب الفرد فيه إلى أبسط الدول المجاورة".