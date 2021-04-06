الرافدين يمنح قروضاً لترميم وتأهيل الدور للموظفين والمواطنين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "السومرية نيوز" انه تمت المباشرة بترويج معاملات القروض الخاصة لترميم وتأهيل الدور السكنية.واوضح البيان ان المصرف قرر منح قرضا بمبلغ ٥٠ مليون للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية، وقرضاً بمبلغ 30 مليون للمواطنين، مشيرا الى إن التقديم على قروض 50 مليون للموظفين و 30 مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية سيكون حسب الرقعة الجغرافية لطالب القرض.