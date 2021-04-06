وزارة الزراعة تسمح باستيراد مادتين غذائيتين خلال شهر رمضان

وقال الخفاجي في تصريحات صحفية تا بعتها "السومرية نيوز" إن رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزير الزراعة ووزير التجارة ومستشار الأمن الوطني ومدير الجريمة الاقتصادية لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضانوأضاف أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج، وكذلك هناك قلة في إنتاج مصنعات الدواجن"، مبيناً أن "قراراً صدر لمجلس الأمن الوطني بفتح استيراد الطماطم بـ 50 ألف طن ومصنعات الدواجن بـ 50 ألف طن خلال شهر رمضان لسد النقص الحاصل في الإنتاج المحلي من أجل حماية المستهلك من ارتفاع الأسعاروأشار الى أن عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك.