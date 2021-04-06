بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسبب "إهمال شروط السلامة" غربي بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها عملت على عزل وتطويق النيران وإبعاد خطرها عن الدور المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر والسيطرة على الحريق بوقت قياسي، دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل البناية".وأشارت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان واستخدام الواح السندوچ بنل سريع الاشتعال في اضافات البناء ووضع مولدة كهربائية أعلى سطح البناية وعند حدوث تماس كهربائية اشعل ونشر الحريق بغضون ثواني بعد اشتعال خزين وقود الگاز في أعلى البناية".