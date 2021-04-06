التربية النيابية تعلن عدد المحاضرين المشمولين بقرار مجلس الوزراء

وقال عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "هناك اعدادا معروفة لكل محافظة من المحاضرين المجانيين لديهم اوامر ادارية ومستمرون في التدريس خلال السنوات الماضية".وأشار الى أن "جميع المحاضرين الذين لديهم اوامر ادارية مشمولون بقرار مجلس الوزراء "، موضحا أن "المحاضرين الذين ليس لديهم اوامر ادارية ليسوا مشمولين بالعقود".وأوضح أن "العام الدراسي لسنة 2020 - 2021 ليس فيه محاضرون، ولم يفتح باب الاوامر الادارية لعدم وجود دوام مدرسي بسبب كورونا"، مبينا "أما السنوات السابقة فجميعهم مشمولون بالتعاقد مع المحافظات".وأضاف، أن "هناك 209 آلاف محاضر في جميع محافظات العراق باستثناء اقليم كردستان سيشملون على وفق قرار مجلس الوزراء وسيتم التعاقد معهم"، مبينا أن "هناك تغطية مالية وضعت في الموازنة وهي 900 مليار دينار ستغطي نفقات التعاقد مع المحاضرين وغيرهم، متوقعا أن يصرف للمحاضر ما يقارب من 250 ألف دينار شهريا".وصوت مجلس الوزراء على التعاقد مع المحاضرين المجانيين وشمولهم بالقرار 315 الذي يتيح حقوقاً تقاعدية وامتيازات تشبه الممنوحة للملاك الدائمي.