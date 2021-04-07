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الصحة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام 2021 – 2022

محليات

2021-04-07 | 08:10
الصحة تعلن فتح باب التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام 2021 – 2022
1,128 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا (الدبلوم العالي ،الماجستير ، الدكتوراه) داخل العراق للعام الدراسي 2021-2022.

وأفاد مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد زامل العريبي في بيان، ورد للسومرية نيوز، "باعداد الية للترشيح من قبل الدوائر والمتضمنة تشكيل لجنة للدراسات العليا في كل دائرة صحة تصادق على استمارات الترشيح وتتحمل الدائرة مسؤولية دقة المعلومات الموجودة في الاستمارة ويتم تزويد دائرة التخطيط في الوزارة بطلبات الراغبين باكمال الدراسة عن طريق البوابة الالكترونية في تلك الدوائر وضمن السقف الزمني المحدد نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 2/5/2021".

وقال العريبي إن "المتقدم للدراسات العليا لايحق له الدخول الى الامتحان التنافسي الا بعد الحصول على عدم ممانعة الوزارة – دائرة التخطيط وتنمية الموارد حصرا وبخلافة يعتبر القبول لاغيا".

وأضاف أن "المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير يجب ان قد اكمل سنتين خدمة وظيفية فعلية بعد حصوله على اخر شهادة لغاية 1/10/2021 ويشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه ان تكون لديه خدمة فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على اخر شهادة من تاريخ مباشرته بالوظيفة لغاية 1/10/2021 ويستثنى من هذه الفقرة الحاصل على شهادة الماجستير بتقدير امتياز او جيد جدا وضمن المدة المقررة وبدون تمديد للحاصلين على شهادة الماجستير".

وأكد على "ضرورة عدم وجود عقوبتين ادارية خلال السنة الاخيرة واعتبارا من 2/5/2020 وان يكون مستمرا بالخدمة وعدم تمتعه بأي اجازة طويلة وان لايكون من سبق ان قبل في دراسات عليا عراقية او عربية او اجنبية او برنامج البورد العراقي والعربي والغي قبوله لاسباب مختلفة"، منوها أن على "المتقدم للدراسة تقديم تأييد تخرج حديث للعام الحالي 2021".
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