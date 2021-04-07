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الإعلام الرقمي يصدر بياناً بشأن تسريب بيانات فيسبوك

محليات

2021-04-07 | 12:59
الإعلام الرقمي يصدر بياناً بشأن تسريب بيانات فيسبوك
1,242 مشاهدة

أصدر مركز الإعلام الرقمي، الاربعاء، بياناً بشأن تسريب بيانات مستخدمي فيسبوك، مؤكداً أن البيانات المسربة كانت تشمل على الاغلب ارقام الهواتف.

وقال المركز في البيان، إن "التسريب يعود في أصله الى عام 2019، وقد كانت البيانات معروضة للبيع في احد مواقع الدارك ويب مقابل مبلغ قدره 20 الف دولار، وقالت فيسبوك بعد ذلك انها عالجت التسريب في شهر آب من نفس العام".

وأضاف أن "هذه البيانات تسربت بعد ذلك في مواقع اخرى بصورة مجانية واستطاع الكثير الحصول عليها الا انها لم تنتشر على نحو كبير الا في السبت الماضي بعد ان كشفها الخبير الامني "الون جال" المؤسس المشارك لشركة Hudson Rock الاسرائيلية على الرغم من ان البيانات كانت، ومنذ عدة اشهر، معروضة مجانا على بعض المواقع".

ولفت الى أن "البيانات المسربة كانت تشمل على الاغلب ارقام الهواتف، وبعضها كان يتضمن البريد الكتروني وحسابات الانستغرام المرتبطة بحساب فيسبوك"، مؤكداً أن "حساب المدير التنفيذي "مارك زوكيربيرج" ومديرة العمليات "شارلي ساندبيرج" ومدير الانتاج "كريس كوكس" ونائب مدير قسم الواقع الافتراضي "اندرو بوسويرث" قد تم تسريب معلوماتهم ايضا".

وأكد أن "التسريب لا يشمل ابدا المستخدمين الجدد ممن سجلوا في فيسبوك بعد عام 2019، اذ لم تطالهم يد العابثين"، لافتاً الى أن "معالجة فيسبوك للتسريب كانت تتعلق باجراء تعديلات تمنع استيراد جهات الاتصال الخاصة بالمستخدمين من قبل تطبيقات برمجية ضارة او مقارنتها مع ملفات تعريف المستخدمين، وهو ما يضمن عدم تسريب بيانات لاحقة، لكن شركة فيسبوك لاتستطيع ان تفعل شيئا للحسابات التي تسربت بياناتها، حيث ان المعلومات المسربة مازالت متاحة ومن الممكن الاطلاع عليها بل واستغلالها في بعض حالات الابتزاز".

وتابع أن "فريق المركز الذي اطلع على التسريب قد رصد وجود 17,116,397 مليون حساب عراقي مسرب، وهي نسبة كبيرة مقارنة بعدد مستخدمي فيسبوك بالعراق في تلك السنة والذي كان يبلغ حوالي 18 مليون حساب مما يعني ان نسبة العراقيين ممن تم تسريب بياناتهم 95.09% ، وهي نتيجة مقلقة جدا".

ونصح المركز المستخدمين أن "يقوموا بالخطوات التالية من اجل تفادي المخاطر التي قد تترتب على تسريب البيانات وهي تغيير المعلومات التي وضعها المستخدم في حسابه وخصوصا رقم الهاتف والبريد الالكتروني (ان لم يكن يرغب بان تكون متاحة للجمهور)".

وأضاف "اذا لم يستطيع القيام بالخطوة الاولى لاي سبب كان، فعليه تفعيل ميزة التحقق بخطوتين من خلال التطبيق الخاص بالمصادقة الثنائية والذي ستوفر طبقة اضافية من الامان تحد من اي تطفل على الحسابات"، داعياً الى "الامتناع عن الضغط على الروابط الوهمية المجهولة المصدر خاصة التي تصل لرقم الهاتف والبريد الالكتروني الذي خضع للتسريب".

وكشفت صحيفة "بزنس انسايدر" قبل ايام نقلا عن مسؤول بشركة "هيدسون روك" للأمن السيبراني تسريب بيانات 533 مليون مستخدم لفيسبوك على منتدى عبر الإنترنت.
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