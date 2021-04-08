اعتقال متهم قام بحرق ولده في نينوى

اعلنت قيادة شرطة نينوى، الخميس، عن اعتقال متهم قام بحرق ولده في الجانب الايمن من الموصل.



وقال قائد شرطة محافظة نينوى اللواء ليث خليل الحمداني في بيان، إن "مديرية شرطة ام الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود الاخبار والكشف على محل الحادث وجمع المعلومات، تمكنت من القاء القبض على المجرم المدعو (ف و ن ع) الذي قام بحرق ولده البالغ من العمر (١٤ سنة) المدعو (و ف و ن) في الشارع الرئيس القريب من منطقة البورصة في الجانب الايمن من مدينة الموصل".

وأضاف أن "الجاني حاول اخفاء معالم جريمته لجعلها قضاءً وقدرا، وبعد التعمق بالتحقيق وتعاون المواطنين، اعترف المجرم بارتكاب جريمته البشعة بحق ولده الذي يرقد حاليا في المستشفى وهو بحالة صحية حرجة"، مشيراً الى أنه "تم القبض على المجرم في منطقة (باب الجديد) في الجانب الايمن من مدينة الموصل".