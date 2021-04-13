بالوثيقة.. قرارات اللجنة العليا بشأن دوام المدارس

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن الدوام في المدارس.



وقررت اللجنة امس الاثنين، السماح لدوام المدارس للصفوف الاول والثاني والثالث ابتدائي والصفوف المنتهية حضورياً.

