التربية تحدد موعد انطلاق الدوام الحضوري

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "علي حميد الدليمي، وجه المديريات العامة وإدارات المدارس في المحافظات كافة بضرورة تهيئة الجداول الخاصة بالدوام للمراحل التي تم تحديدها، مشيراً إلى استمرار التعليم الإلكتروني للمراحل الأخرى ومن ضمنها التي شُملت بالدوام الحضوري لبقية أيام الأسبوع".وألفت الدليمي، إلى أن "قرار دوام تلاميذ الصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية جاء من أجل اكتسابهم المهارات العلمية الأساسية في (القراءة والرياضيات والعلوم والإسلامية)"، مشدداً على "دور الأشراف التربوي في متابعة الدوام الحضوري والتأكيد على أتباع الإجراءات الوقائية في المدارس، إذ سيتم سحب إجازة فتح المدرسة الأهلية المخالفة لتلك الشروط والتعليمات المعمول بها حفاظاً على سلامة الطلبة".وجه وزير التربية، المديرية العامة للمناهج بضرورة "استكمال خطوات تحويل المناهج من الورقية الى رقمية تفاعلية كخطوة أولى ليتم بعدها استكمال باقي الخطوات وتعميمها على بقية مدارس البلاد كافة".