التربية تحدد ضوابط تنقل طلبة الصفوف المنتهية خلال النصف الدراسي الثاني

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "نقل الطلبة بين المديريات العامة للتربية يتم بعد تقديم ما يثبت نقل محل سكن الطالب هو وبقية إفراد عائلته بغض النظر عن واقع الطالب فيما يخص النجاح أو الإكمال، وكذلك يتم نقل الطلبة داخل المديرية في حال نجاح الطالب أو أكماله (في امتحانات نصف السنة بدرس أو درسين)"، مبينة أنه "يمنع نقل الطلبة من المدارس المسائية إلى المدارس الصباحية بالإضافة إلى منع نقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الأهلية".في السياق، أوضحت الوزارة، أن "الضوابط تمنع نقل الطلبة إلى المديريات العامة في المحافظات (كركوك ، الانبار ، صلاح الدين) لغير سكنة هذه المحافظات ، ويتم توقف استلام طلبات النقل بعد تاريخ الأول من شهر آيار لعام 2021".ولفتت إلى أن "تنقلات التلاميذ والطلبة للصفوف غير المنتهية والسادس الابتدائي هي من صلاحية المديريات العامة للتربية، على أن يتم تزويد مراكز فحص الدراسة الإعدادية والمتوسطة بجميع موافقات النقل لغرض تعديل بيانات الطلبة".