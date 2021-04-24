بالفيديو.. حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو للحريق الذي اندلع داخل مستشفى ابن الخطيب جنوب شرقي بغداد.

واعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.