مؤسسة الشهداء تشكل لجنة لانجاز معاملات ضحايا ابن الخطيب

وقال رئيس المؤسسة عبد الآله النائلي في بيان ورد للسومرية نيوز، "بقلوب آمنة مطمئنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد".واضاف "بهذا المصاب الأليم نُعزي شعبنا العراقي الكريم واهالي وعوائل شهداء الحادث المأساوي ، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان".وتابع البيان ان "المؤسسة ستباشر بتشكيل لجنة للاسراع بانجاز معاملات الشهداء والجرحى لضمان حقوقهم لتقديم كل أشكال الرعاية حسب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء".ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى