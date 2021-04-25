فاجعة مستشفى ابن الخطيب.. دعوات نيابية لاقالة وزير الصحة

عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية وفاء الشمري، اعلنت عن عزمها جمع تواقيع بغية التصويت على سحب الثقة عن وزير الصحة بعد الفاجعة الانسانية التي حصلت في مستشفى ابن الخطيب، مشددة على اهمية احتساب ضحايا كارثة مستشفى ابن الخطيب بشهداءوقالت الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "فاجعة مستشفى الخطيب ليست حادثة اعتيادية بل هي كارثة حقيقية وجريمة بحق الشعب العراقي، على اعتبار أنها تمثل جزء من إهمال وزارة الصحة والمسؤولين في تلك المستشفى، التي دفع ثمنها الابرياء من المواطنين"، مبينة ان "محاسبة المتورطين في تلك الفاجعة واقالة وزير الصحة هي الهدف الاساس الذي مضينا به فعليا من خلال جمع تواقيع أعضاء البرلمان للتصويت على اقالة الوزير وتشكيل لجنة تحقيقية على اعلى مستوى لكشف المتورطين في الفاجعة ومحاسبتهم".واكدت ان "هذه الكارثة او أقل منها في حال حدوثها بدولة اخرى فان الحكومة ستقدم استقالتها وليس فقط وزير الصحة، لكن كما يبدوا فان ثقافة التمسك بالمناصب وعدم الاستقالة أو الاعتراف بالخطأ هي السائدة في العراق".النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي كارثة انسانية وينبغي ان لا تمر مرور الكرام، داعيا وزير الصحة الى تقديم استقالته من منصبه وعدم تقديم تبريرات لتلك الجريمة.وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "فاجعة مستشفى ابن الخطيب ترتقي الى مصاف جرائم الابادة الجماعية، ومن تورط فيها لا يقل ارهابا عن داعش حين احرقوا المدنيين العزل بدم بارد"، مبينا ان "تلك الجريمة الارهابية ينبغي ان لاتمر مرور الكرام".واضاف ابو الجون، ان "رئاسة مجلس النواب دعت الى جلسة طارئة يوم غد الاثنين، ونعتقد انها ينبغي ان لا تكون جلسة مناقشة فقط بل ينبغي ان تخرج بموقف حازم وواضح ومحاسبة جميع المتصدين لملف الصحة في العراق"، مشددا على "اهمية تقديم وزير الصحة استقالته من منصبه بعد تلك الكارثة الانسانية، على اعتبار انه من المعيب تمسكه بمنصبه وهو يرى ما حصل بدل اصدار بيان من الوزارة يبرر تلك الجريمة بأنها بسبب نقص التخصيصات".