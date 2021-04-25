مجلس النواب يشكل لجنة لتقصي الحقائق حول حادث مستشفى ابن الخطيب

وذكر بيان صدر عن مجلس النواب ورد للسومرية نيوز، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد".وأضاف أن "الرئاسة قررت تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانياً مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث".