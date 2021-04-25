بالصور.. شموع أمام أبن الخطيب

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإيقاد "شموع" أمام مستشفى أبن الخطيب الذي شهد أمس حادث حريق كبير.

وشهد مستشفى أبن الخطيب جنوب شرقي بغداد أمس السبت، حادث حريق أسفر عن تسجيل عشرات الضحايا.