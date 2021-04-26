مسلسل الحرائق يستمر.. النيران تلتهم مصنعاً و "كوفي شوب" في محافظتين

وقال المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها تمكنت من اخماد حادث حريق نشب بكوفي شوب قرب المرآب الموحد بقضاء النعمانية، حيث تمكنت الفرقة من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير وتحجيم النيران ومنع انتشارها الى المحال التجارية المجاورة بأقل الخسائر المادية وبدون اي أضرار بشرية".في الأثناء، تمكنت فرق أخرى في محافظة نينوى من السيطرة على حادث حريق اندلع بأكداس من الكارتون داخل ساحة معمل مخصص لصناعة الكارتون في المنطقة الصناعية بالساحل الأيسر من مدينة الموصل.وبينت المديرية، أن "فرقها في مركز الكرامة بإسناد من مراكز ( الموصل والنهري والجزائر ) بسطت سيطرتها على الحادث بعد محاصرة النيران واخمادها بهمة عالية وبوقت قياسي والحد من توسعها وانتشارها وانقاذ كميات كبيرة من الكارتون والمواد الأولية ومنع وصول النيران إلى بناية المعمل وبدون اي أضرار بشرية".