Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
التعادل يحسم موقعة الريال وتشيلسي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

العتبة الحسينية تنفي احتراق دار الشفاء المجاور لمستشفى ابن الخطيب

محليات

2021-04-26 | 08:53
العتبة الحسينية تنفي احتراق دار الشفاء المجاور لمستشفى ابن الخطيب
2,858 مشاهدة

نفت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الاثنين، الانباء التي تداولتها بعض الصفحات والمواقع عن احتراق دار الشفاء رقم (4) المجاور لمستشفى ابن الخطيب في بغداد .

وقال مدير اعلام العتبة عقيل الشريفي في اتصال مع "السومرية نيوز" ان مركز الشفاء رقم (4) المجاور لمستشفى ابن الخطيب لم تمسه النار مطلقاً اثناء الحريق ولم يكن سببا في اندلاعه، وانما حدث الحريق في المباني الحكومية جراء انفجار قنينة غاز اوكسجين بحسب المعلومات الاولية.

مبينا ، ان مركز الشفاء سالماً من اي اضرار ويعمل بشكل طبيعي كونه يعتمد على منظومة اوكسجين مركزية وليس عبر القناني.
واضاف الشريفي ان من يعمل بخدمة المجتمع يثير امتعاض بعض الجهات، لانها تكشف سوء ادارتهم للاماكن المسؤولين عن ادارتها، لذلك نترفع عن الرد على هؤلاء المغرضين فمشاريع العتبة المقدسة هي الرد الامثل على تخرصات الجهات المغرضة وخاصة دور الشفاء التي تم تشييدها وفق افضل المعايير العالمية والتي ساهمت بانقاذ الاف المصابين بوباء كورونا .

واشار الشريفي الى ان العتبة في طريق انجاز 21 مركزاً للشفاء موزعة في انحاء العراق كافة تضم اكثر 3500 سرير، والذي يعد انجازا مهما فاق الكثير من امكانيات الدول الكبرى التي انهارت فيها المؤسسات الصحية بسبب حجم الاصابات، حيث ساندت العتبة وزارة الصحة وقدمت يد العون ولم تكن بديلا عن دورها في اداء واجباتها الرسمية.
ولفت الشريفي ان العتبة عندما تؤسس مركزا للشفاء وتقوم ببناءه وتأثيثه وتجهيزه تسلمه لادارة الدولة وبالتالي يقع على عاتق الجهات الحكومية في وزارة الصحة مسؤولية صيانتها وادامتها كاملة لان ذلك خارج عن قدرة العتبة وليس من صلاحياتها القانونية.

واعرب الشريفي عن استعداد العتبة الحسينية المقدسة الى تقديم الدعم الى المؤسسات الحكومية لمواجهة الجائحة في حال تم الطلب منا لتوفير المساعدة .
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:47 | 2021-04-28 11:47
11:47 | 2021-04-28 11:47
11:43 | 2021-04-28 11:43
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
27.36%
04:36 | 2021-04-27
الازمة النيابية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن السلالة الهندية
04:36 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
19.05%
09:03 | 2021-04-27
الموقف الوبائي: طفرة جديدة في إصابات ووفيات كورونا
09:03 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
16.77%
12:51 | 2021-04-27
مجلس الوزراء يصدر تسعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:51 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
13.15%
12:30 | 2021-04-27
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
12:30 | 2021-04-27
السيد &quot;السيستاني&quot; يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
11.91%
07:14 | 2021-04-27
السيد "السيستاني" يوضح طريقة احتساب المسافة الشرعية
07:14 | 2021-04-27
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
11.76%
02:59 | 2021-04-28
بالوثيقة.. توصيات جديدة للجنة الامر الديواني بشأن الدوام الحضوري
02:59 | 2021-04-28
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.