مؤتمر علمي تزامنا مع مئوية الدولة العراقية

قال السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري ستقيم مؤتمرها العلمي الرابع بعنوان(مئوية هيئة الآثار والتراث الانجازت والتحديات)"، مشيرا الى ان "المؤتمر يتناول عدة محاور منهاالمحور الاول: الهيئة العامة للآثار والتراث (التأسيس، الانجاز، التحديات)المحور الثاني: دور الهيأة العامة للآثار والتراث في تعزيز ثقافة المجتمع العراقي وترسيخ هويته الوطنيةالمحور الثالث: الحضارة العراقية ودورها في حضارات الأممالمحور الرابع: واقع التشريعات الخاصة بالآثار العراقية على مدى مائة عام.وتابع البيان، ان "اخر موعد لاستلام ملخصات البحوث هو يوم الخميس 2021/7/1 على العنوان الإلكتروني studysbah@gmail.com والمؤتمر سيعقد يوم الاربعاء 2021/8/18".