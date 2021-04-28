توصية برلمانية إلى وزارة الصحة واللجنة العليا بشأن الدوام الحضوري

وقال عضو اللجنة، جواد الموسوي، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "أعداد الإصابات بجائحة كورونا شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً، لاسيما بين الطلبة، وهذا الوضع ينذر بخطورة بالغة قد تصل إلى فقدان السيطرة وتكبيد البلاد خسائر صحية كبيرة خاصة مع وجود تهديدات من ظهور السلالة الهندية الخطيرة ببلدان قريبة للعراق".وأشار الموسوي إلى أن "اللجنة سترفع توصيات إلى وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة لغرض إيقاف الدوام الحضوري والحفاظ على سلامة الطلبة والعودة إلى الدراسة الكترونياً لغاية انخفاض أعداد الإصابات".يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد رفعت كتاباً إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أوصت فيه بـ" إيقاف الدوام الحضوري في المدارس والمعاهد والكليات وجعله الكترونياً عن بعد، ومنع السفر من وإلى الهند اعتباراً من 1 أيار المقبل وإلى إشعار آخر".