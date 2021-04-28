برلمانية تدعو إلى إبعاد مناصب وزارة الصحة عن المحاصصة

وقالت جودت في حديث لـ السومرية نيوز، ان "جميع مؤسسات الدولة تعاني من تهالك وضعها نتيجة للمحاصصة التي أثرت سلبا على أدائها، فمن ينظر الى المؤسسات التربوية او النقل والتجارة والصناعة وغيرها من المؤسسات والوزارات الخدمية يجد أنها في تراجع مستمر نتيجة لتلك المحاصصة التي حولتها الى واجهات اقتصادية لخدمة جهات معينة دون تقديم خدمات او إنجاز"، مبينة ان "الانظار على المؤسسات الصحية تكون اكبر على اعتبار أنها ترتبط بشكل مباشر بصحة الإنسان".واضافت جودت، ان "اي حادثة او فاجعة بحال تشكيل لجان تحقيق فيها فهذا معناه تسويف تلك الازمة وعدم محاسبة اي طرف كما حصل سابقا في عدة مشاكل"، مشددة على انه "بحال ارادت الحكومة اتخاذ اجراء فعلي وحازم فعليها فورا محاسبة المتورطين في تلك الفاجعة وإنهاء المحاصصة في المناصب العليا ابتداء من الوزير والدرجات الخاصة وصولا الى مدراء المستشفيات وان يكون القرار فوري وبحجم الفاجعة".ويوم السبت الماضي، نشب حريق "كارثي" في مستشفى أبن الخطيب المخصص لمرضى جائحة كورونا في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، أسفر عن وقوع عشرات الضحايا ما بين شهيد وجريح.