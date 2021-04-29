تصنيف دولي: العراق ثالث اسوأ بلد على مستوى العالم في تقديم الرعاية الصحية

وجاء في مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لسنة 2021، الصادر عن مجلة" CEO World الأمريكية" الذي يعتمد على تحليل إحصائية الجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، حيث يستند إلى تقييم 89 دولة بناءً على 5 متغيرات صحية مختلفة، هي: البنية التحتية للرعاية الصحية، واختصاصيو الرعاية الصحية (الأطباء وموظفو التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين) والكفاءات، والتكلفة (دولار للفرد الواحد)، وتوافر الأدوية الجيدة، والاستعداد الحكومي.كما يأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل استخدام التبغ، والسمنة.وقد حصل العراق على تقييم منخفض في المتغيرات المذكورة اعلاه.عربيا، جاءت الإمارات أولاً وفي المرتبة 22 عالمياً، تلتها قطر بالمركز 33، ثم الأردن 43، ولبنان 45، والسعودية 55، وتونس 59، والجزائر 68، والمغرب 83، ومصر 84 والعراق 87.وعالميا جاءت كوريا الجنوبية بأفضل نظام صحي في العالم، تليها تايوان، ثم الدنمارك، والنمسا، فاليابان، فيما تذيلت فنزويلا بالمرتبة 89 تسبقها باكستان.