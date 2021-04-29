سلطة الطيران: عدم وجود رحلات لاجلاء العراقيين العالقين بالهند

قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز" إن تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط نظرا لتزايد انتشار الوباء ، مبينا أن السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وأضاف كاظم، أنه "لا توجد لغاية الآن اية رحلات استثنائية لاعادة العراقيين العالقين في الهند".وأعلنت وزارة النقل، أول أمس الثلاثاء، تعليق جميع رحلاتها المباشرة الى جمهورية الهند، بناء على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء بسبب خطورة الموقف الوبائي في الهند، وللحد من انتقال عدوى الوباء إلى العراق.