بالفيديو والصور: احراق نفايات مستشفيات كورونا داخل معرض بغداد الدولي!

تنشر السومرية نيوز، اليوم الخميس، فيديو يوضح احراق نفايات مستشفيات فيروس كورونا داخل معرض بغداد الدولي.



وبحسب صاحب الفيديو، فأنه صدر توجيه لكافة مستشفيات كورونا في بغداد بأحراق نفاياتها داخل معرض بغداد الدولي".



واضاف ان "رائحة الحرق كريهة جدا".