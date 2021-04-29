بالفيديو: الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن فاجعة ابن الخطيب

مستشفى قديم ولا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية، وقناني إطفاء الحرائق الموجودة احيلت للصيانة قبل ستة ايام من اندلاع الحريق الذي تحول الى فاجعة في مستشفى ابن الخطيب، وراح ضحيته اكثر من مئتي جريح وشهيد.. هذا ابرز ما خلص اليه تقرير لجنة الصحة البرلمانية التي باشرت بالتحقيق في الحادث الذي كان سببه الاخر بحسبها، هو عدم سيطرة حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد المرافقين المتواجدين داخل المستشفى الذين يقومون بطهي الطعام داخل الردهات المخصصة للعناية الفائقة.هذا التقرير الذي عرض في الجلسة الخاصة لمجلس النواب، من المؤمل ان تكتمل اركانه خلال اليومين المقبلين، لكنه شدد من الان على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكرار الحرائق في المستشفيات الاخرى.