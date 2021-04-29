برلماني يتهم التعليم العالي بمحاربة الكفاءات العليا وطردهم من الجامعات

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان هنالك العديد من المناشدات وصلت الينا من قبل محاضرين يحملون شهادة الدكتوراة ودرجة البروفيسور في عدد من الاختصاصات، ممن تم تعيينهم بصفة اجراء يومين في وزارة التعليم العالي لإلقاء محاضرات في الجامعات ضمن التخصص"، مبينا انه "وضمن الموازنة الحالية وقرارات امانة مجلس الوزراء في تحويل الاجراء الى عقود ضمن قرار 315 وكان لدى هؤلاء الامل في تحويلهم الى الملاك الدائم بحسب تجربتهم وخبرتهم في مجال تخصصهم".واضاف البديري، ان "جميع دول العالم تضع ضمن اولويات اهتمامها وتخطيطها احتضان الشهادات العليا والكفاءات العلمية وتطوير خبراتهم بما يحقق المنفعة العليا للبلد، الا في العراق فانه للاسف الشديد تاتي المحاربة للكفاءات العليا من قبل الوزارة التي من المفترض ان تكون اول من يدافع عنهم وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، لافتا الى ان "الوزارة ظلمت هؤلاء المحاضرين من خلال طردهم وتركهم لمواجهة صعوبات الحياة والعمل في قطاعات بعيدة كل البعد عن مجال تخصصهم سواء في بيع الخضار او أعمال من المؤسف ان يتم ظلم تلك الكفاءات بهذا الشكل".واكد انه "للاسف الشديد كان من المفترض على وزير التعليم العالي ان يكون الحامي لتلك الكفاءات وان يدافع عن مظلوميتهم بدل ان يكون السبب في طردهم ومحاربتهم وهذه كارثة بكل ما تعني الكلمة"، داعيا مجلس الوزراء ولجنة التعليم العالي البرلمانية "للنظر في مظلومية اؤلئك الكفاءات مع التأكيد بان هنالك جميع الوثائق والكتب التي تثبت احالتهم الى عقود".