مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام

حدد مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني اليوم الخميس، مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة.

وقال مكتب السيستاني في النجف الأشرف أن مقدار زكاة الفطرة لهذه السنة هو ( ١٥٠٠ ) دينار للفرد الواحد وذلك بدلاً عن الطحين.





