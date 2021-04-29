التربية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2020 - 2021 .





نتائج الامتحانات التمهيدية للمدارس المهنية واعداديات التمريض للعام الدراسي 2020 - 2021



