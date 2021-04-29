خلال العيد.. الصحة النيابية تدعو لفرض "حظر شامل"

وقال عضو اللجنة سلمان الغريباوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هناك مخاوف كبيرة من دخول سلالة الوباء الجديدة التي ظهرت في الهند إلى العراق"، مبينا ان "اللجنة مع تشديد الإجراءات الوقائية والرجوع إلى الحظر الشامل خلال أسبوع العيد".وأكد أن "اللجنة تدعم تشديد الإجراءات لأن الوضع خطر وعدد الإصابات بارتفاع مستمر وعدد الملقحين دون المستوى إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ".وأضاف الغريباوي أن "هناك معلومات عن دخول إحدى الحالات المصابة بالسلالة الهندية لذي قار"، مشدداً على "ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول هذه السلالة لأنها أكثر خطورة وفتكاً".