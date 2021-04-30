بالصور: اخماد حريق في مخزن للمواد البلاستيكية وسط بغداد

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "20 فرقة إطفاء سيطرت على الحادث من الجهات الأربع وعزلت النيران عن الشواغر التجارية القريبة، وأخمدت النيران رغم صعوبة المواد المحترقة نظراً لعشوائية وتكدس الخزين داخل المخزن المحترق، مشيرة إلى ان الفرق انهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر، وفقا للبيان.