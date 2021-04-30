تزوج عليها فأحرقته وهو نائم.. سيدة تضرم النار في غرفة زوجها بالناصرية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "الزوجة استغلت نوم زوجها فأقدمت على رش الغرفة بمادة النفط وحرقها وأحكام قفل الباب بقوة حتى لا يلوذ بالفرار أثناء نهوضه"، مبيناً أن "الزوج بعد نهوضه من النوم حاول الهرب من غرفة النوم ولكنه لم يستطع فاختبئ في (ثلاجة) الغرفة حتى التهمتها النيران بشكل كلي".وأضاف، أن "مواطني المنطقة هرعوا لإطفاء النيران في المنزل عندما شاهدوا النيران تخرج من شرفات المنزل، حيث شاهدتهم زوجته وهربت من المنزل إلى مكان مجهول الهوية"، مضيفا أن" قاضي التحقيق أصدر أمر القاء قبض بحق الزوجة وفق أحكام المادة 405‪ من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل / الشروع بالقتل".وبين المصدر، أن " الزوج تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكانت نسبة حروفه كبيرة جدا، حيث تم نقله لاحقا لمنطقة الاهواز في جمهورية إيران، حيث تجاوز مرحلة الخطر رغم بلوغ نسبة الحروق في جسده أكثر من 60%".ونوه المصدر، أن "سبب أقدام الزوجة على ارتكاب هكذا فعل مروع بحق زوجها، كان نتيجة قيام المجنى عليه بالزواج من امرأة ثانية، حيث انه متزوج منذ 14 عاما الزوجة الجانية ولم تستطع انه تنجب أطفالا له ".