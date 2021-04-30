انطلاق تظاهرة في منطقة الشعلة غرب بغداد

خرج العشرات من أهالي منطقة الشعلة غرب العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، بتظاهرة للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من اهالي مدينة الشعلة غرب بغداد، يتظاهرون مطالبين بتحسين الواقع الخدمي".

