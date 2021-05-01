الكعبي: شريحة العمال هم العمود الأساس في تحقيق النمو والازدهار

وقال الكعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، "أتقدم بخالص التهاني وأطـيب الأمنيـات إلى شريحة العمال الكرام في العراق وكل العاملين في القطاع العام والخاص داعياً المولى القدير أن يمدهم بمزيد من النجـاح والتوفيق في أعمـالهم عـلى الصعيد المـهني والشخصي مع موفور الصحة والنجاح".وتابع الكعبي: إن "شريحة العمال هم العمود الأساس في تحقيق النمو والازدهار للبلدان، فهم بناة أوطانهم والضمان الحقيقي لمستقبل أجيالنا القادمة"، مؤكداً أن "مجلس النواب عازم على سن التشريعات التي تصب في حماية هذه الشريحة المهمة ، والمساهمة في رفع مستواها المعيشي".وشدد على "ضرورة أن تُمارس هذه الطبقة العاملة دورها الريادي في إعمار البلاد وتقديم الدعم الى القطاع الخاص ، وأن تأخذ الحكومة على عاتقها تفعيل القوانين النافذة لاسيما قانون العمل والوقوف على مشاكلهم وإنصافهم والحد من استغلالهم من حيث تدني الأجور وضمان توفير فرص عمل أوسع للشباب، وإلزام الشركات الاستثمارية بنسب تشغيل العمالة المحلية".