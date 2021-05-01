المالكي يدعو الجهات الحكومية الى رعاية شريحة العمال الكادحة

وقال المالكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز: "في عيد العمال العالمي نتقدم الى الأخوة من عمال العراق الغيارى بأسمى آيات التهاني والتبريكات وندعو الجهات الحكومية الى رعاية هذه الشريحة الكادحة والأخذ بنظر الاعتبار الاعباء التي يواجهونها اثر تطبيق القيود الصحية المفروضة لمكافحة جائحة كورونا".وتابع: "نتطلع من هذه الشريحة الى ان يكون لهم دور في عملية البناء واستقرار الدولة والمشاركة الفاعلة عبر المؤسسات والمنظمات العالمية".