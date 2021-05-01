محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء القادم

اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء القادم بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي ع.



وقال الياسري في موتمر صحفي حضرته السومرية نيوز: "نعلن عن تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء من هذا الاسبوع بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع)".

واضاف الياسري ان "المحافظة تجهز بـ 8 ساعات فقط من اصل 24 ساعة تجهيز النجف من الطاقة الكهربائية ونطالب رئيس الوزراء بالتدخل الشخصي لحل هذه المعضلة التي تتكرركل صيف".

وتابع ان "20 الف عنصر أمني سيؤمنون زيارة الامام علي ع ضمن خطة أمنية تدخل حيز التنفيذ من يوم غد الأحد".