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بمشاركة كادر من السومرية.. رفع راية "فزت ورب الكعبة" في النجف (فيديو)
محليات
2021-05-01 | 11:44
بمشاركة كادر من السومرية.. رفع راية "فزت ورب الكعبة" في النجف (فيديو)
2,499 مشاهدة
شهدت محافظة النجف الاشرف، اليوم السبت، رفع راية "فزت وربع الكعبة"؛ إعلاناً للحداد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام).
وحضر مراسم رفع الراية في المحافظة، كادر برنامج بالتسعين الذي يقدمه الإعلامي الزميل علاء بتي.
أدناه الفيديو:
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