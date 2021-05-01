التربية تعلق على المطالبات بإنهاء العام الدراسي

أكدت وزارة التربية، اليوم السبت، أن مصير العام الدراسي الحالي مرتبط بالقرارات التي تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.



وقال المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "تعليق الدوام الحضوري في المدارس، أو انهاء العام الدراسي، أو زيادة عدد ايام الدوام الحضوري، أو الابقاء على ما هو عليه الان، يتعلق بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

وأضاف فاروق، أن "وزارة التربية، لم تستأنف الدوام الحضوري بعد نصف السنة، إلا بعد أن قدمت مقترحات الى اللجنة العليا وتمت الموافقة عليها من قبل الأخيرة".

وأكد، أن "كل ما يتعلق بالدوام الرسمي في أي مؤسسة حكومية في البلاد، يرتبط بقرارات اللجنة العليا"، لافتاً إلى أن "جميع الوزارات والمؤسسات والمواطنين مرتبطون بقرارات اللجنة العليا الحالية وما ستصدره لاحقا".

وأوصت التربية النيابية في وقت سابق، بتعليق الدوام الحضوري في المدارس، فيما طرحت مقترحات لإنهاء العام الدراسي الحالي.