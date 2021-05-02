تربط بغداد بالمحافظات.. عرض طرق رئيسة للاستثمار بمواصفات عالمية

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "أغلب الطرق التي تربط العاصمة بغداد بالمحافظات وكذلك الطرق بين المحافظات أصبحت غير قابلة للاستعمال".واضاف، أن "الطرق القديمة ستتم صيانتها وإدامتها من دوائر البلديات في بغداد والمحافظات وكذلك دائرة الطرق والجسور العامة"، مبيناً أنه "تم البدء بطريق بسماية بغداد بواقع 20 كم وطريق اليوسفية بواقع 14 كم".ولفت الى أنه "تمَّ عرض الطرق للاستثمار والمتمثلة بطرق بغداد – كربلاء، بغداد – النجف، بغداد – واسط، وكذلك طريق ديالى وكركوك – بغداد"، مؤكداً أن "جميع هذه الطرق مازالت محلَّ نقاش في هيئة الاستثمار لغرض احالتها للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاسكان والاعمار".وأوضح، أن "المشروع سيكون بمواصفات عالمية، بحيث يتم اخذ رسوم بسيطة عليها"، مشيراً الى أن "الاستثمار سيكون من خلال إنشاء محطات وقود وساحات للوقوف ومحال تجارية والتي ستكون ادوات مشجعة للمستثمرين".واشار الى ان "هناك مشاريع معطلة كالمشروع الحلقي الذي يحيط ببغداد، الذي كان من المفترض له أن ينجز لكي يتم خلالها منع دخول الشاحنات الى العاصمة"، موضحاً أن "المشروع يتضمن إنشاء ساحات تبادل بواقع 6 ساحات بين الحدود الادارية للمحافظة".وتابع"كذلك إنشاء طرق حلقية بعرض 100 متر أو 60 متراً بمواصفات خاصة للأثقال والأوزان الثقيلة".