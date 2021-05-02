وزير التربية يوضح بشأن مصير العام الدراسي الحالي

وقال الدليمي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، أنه "من الصعب اتخاذ قرار انهاء العام الدراسي الحالي أسوة بالعام الماضي"، مبيناً أن "الموضوع يجب أن يدرس بشكل علمي وتربوي من قبل الوزارة وهيئة الرأي وكذلك اللجنة الدائمة للامتحانات لاتخاذ القرارات الصحيحة".واضاف، ان "المقترحات الخاصة بانهاء العام الدراسي مرهون تطبيقها بالواقع الصحي"، مؤكداً أن "هناك تواصل ما بين الوزارة ولجنة التربية النيابية لدراسة التحديات التي تواجه العملية التعليمية".وبين أن "المقترحات والتوصيات التي ترفع الى اللجنة العليا للصحة والسلامة تقدم في ظل تطور الازمة الوبائية ففي حال حصول تطور يتم تقديم توصيات واذا بقي الوضع على ما هو عليه يتم الاستمرار بالاجراءات الحالية".واوضح ان "الجهة المسؤولة عن تحديد الموقف الوبائي في المدارس والمؤسسات التعليمية هي وزارة الصحة لكون هناك فرق صحية منتشرة في المدارس وتقوم بتقديم تقرير متكامل عن نسبة الاصابات التي تحصل في أي مدرسة الى وزارة التربية لدراستها واتخاذ القرارات في ضوئها".وأكد أنه "الى الآن لم تقدم أي احصائية متكاملة عن أعداد الإصابات في المدارس".وبشأن المناهج ذكر الدليمي، أن "المديرية العامة للمناهج هي المسؤولة عن تكييف المناهج وأنواعها التي سيحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي الحالي وتؤخذ بنظر الاعتبار تحديات ازمة الوباء، بحيث يحصل الطالب على المعلومات الكافية التي تؤهله للانتقال الى مرحلة دراسية اخرى".ولفت الدليمي الى ان "الوزارة مستمرة وضع الخطط والمسارات التي قد تكون بديلة اذا ما استمرت الازمة بشكل اكبر او اخطر".