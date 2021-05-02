برلماني: فقدان 400 ميكا واط من الكهرباء بسبب العمليات الارهابية  

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، انه "يوم أمس مساءً تم تفجير ٣ أبراج ( ٢٥٣ ، ٢٥٤ و ٢٥٥ ) في محافظة ديالى منطقة كباشي على خط ديالى - ميرساد ٤٠٠ ك .ف المستورد من الجمهورية الايرانية، كما انه و قبل اسبوع ايضاً تم تفجير برجين على نفس الخط"، مبينا ان "تلك الهجمات تسببت بفقدان 400 ميكا واط من الطاقة ما اثر سلبا على ساعات التجهيز للمواطنين".واضاف العقابي، ان "تكرار تلك الأعمال الارهابية، دون اي اجراءات رادعة او تعديل للخطط دليل على ضعف القوات الماسكة للأرض وكذلك شرطة الطاقة المعنية بحماية الابراج"، داعيا وزارة الداخلية وباقي الجهات الامنية، للتنسيق مع وزارة الكهرباء بغية ايجاد الية مشتركة لمعالجة هذه الخروقات والخلل الامني لضمان عدم تكرار تلك الاعمال الإرهابية خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف".واكد ان "لجنة النفط والطاقة سيكون لها متابعة لهذا الملف بالتنسيق مع لجنة الامن والدفاع البرلمانية بغية وضع الية لاستضافة المسؤولين عن هذا الملف للوقوف على اسبابه وإيجاد الخطط اللازمة لضمان عدم تكرارها".